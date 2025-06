Schiacciati dai mezzi con cui lavoravano | morti un bracciante di 38 anni e un autotrasportatore 48enne

Due tragiche morti sul lavoro riportano l'attenzione su un tema drammatico e sempre attuale: la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un bracciante di 38 anni e un autotrasportatore di 48 anni hanno perso la vita a causa di incidenti evitabili, evidenziando il rischio a cui sono esposti molti lavoratori. In un momento in cui il dibattito sulla tutela dei diritti dei lavoratori è più vivo che mai, è fondamentale non dimenticare questi volti.

Altri due decessi sul lavoro: a perdere la vita sono stati un bracciante albanese di 38 anni nel ravennate e un autotrasportatore italiano di 48 anni a Noto, in provincia di Siracusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Conversano, in provincia di Bari, un 63enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Federacma rinnova l’appello a rendere operativa la revisione obbligatoria dei mezzi agricoli per evitare ulteriori tragedie Tweet live su X

Schiacciato dal trattore su cui lavorava,

Segnala ilmattino.it: Carmine De Rosa di 71 anni ha perso la vita schiacciato ... dei lavori agricoli in un terreno. L’incidente è avvenuto in località Bamonte, nella zona dei tornanti. Il trattore su cui era ...

Piacenza, operaia di 66 anni muore schiacciata da una pressa nell’azienda in cui lavorava

ilfattoquotidiano.it scrive: Una donna di 66 anni è morta schiacciata da una pressa mentre era ... Molto conosciuta nell’azienda, per la quale lavorava da tanti anni, i colleghi riferiscono che ormai era prossima alla ...