Scattati dalla mezzanotte i dazi Usa al 50% su alluminio e acciaio | Trump | Mi piace Xi ma è dura farci un accordo

Dalla mezzanotte, i dazi del 50% su alluminio e acciaio imposti dagli Stati Uniti si traducono in un nuovo capitolo di tensioni commerciali globali. Mentre Trump esprime apprezzamento per Xi, la strada per un accordo sembra in salita. In questo contesto, il dialogo tra von der Leyen e Trump potrebbe aprire spiragli inaspettati. Riusciranno le parti a trovare un terreno comune? La sfida è lanciata!

In precedenza telefonata tra von del Leyen e Trump. Il portavoce della Commissione Ue, Olof Gill, ha definito positivo il primo giorno di negoziati con gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scattati dalla mezzanotte i dazi Usa al 50% su alluminio e acciaio | Trump: "Mi piace Xi ma è dura farci un accordo"

Dazi, da oggi scattano le tariffe Usa del 50% su acciaio e alluminio: Trump ha firmato il decreto

Come scrive msn.com: Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo.

In vigore i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

Riporta ilsole24ore.com: Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una mossa destinata ad alimentare le tensioni con i principali partner economici del Paese ...

Scattati i dazi Usa del 25% sui componenti auto, Messico escluso

Da ilsole24ore.com: dalla Cbp (l’agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere Usa) che attesta che i pezzi di ricambio auto prodotti in Messico hanno zero dazi, una notizia che a causa delle troppe ...