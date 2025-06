Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

È ufficiale: i dazi del 50% su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti scuotono il mercato globale. In un contesto di tensioni commerciali, la telefonata tra von der Leyen e Trump segna un passo verso possibili accordi. Questo primo giorno di negoziati potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro delle relazioni transatlantiche. Restate sintonizzati: il mondo dell'industria è in attesa di sviluppi decisivi!

In precedenza telefonata tra von del Leyen e Trump. Il portavoce della Commissione Ue, Olof Gill, ha definito positivo il primo giorno di negoziati con gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

