Scattano i dazi di Trump Ecco le ricadute per borse e Italia

Con i nuovi dazi del 50% su alluminio e acciaio, l'economia globale entra in una fase di grande incertezza. Le borse tremano, e anche l’Italia rischia di subire ripercussioni significative. Quali sono le strategie da adottare in questo scenario? Scopriamo insieme le previsioni di Giuseppe Caporaso e le possibili conseguenze per il nostro Paese.

Scattano i nuovi dazi del 50% imposti dall’Amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio. Le reazioni del mercato nel servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scattano i dazi di Trump. Ecco le ricadute per borse e Italia

