Scamacca si sposa non solo Gasperini all’evento | Pellegrini ed El Shaarawy fra gli invitati

Oggi 4 giugno, il sorriso di Gianluca Scamacca illumina un giorno indimenticabile: il suo matrimonio, circondato da amici speciali come Gasperini, Pellegrini ed El Shaarawy. Dopo una stagione segnata da sfide e recupero, il centravanti dell’Atalanta si prepara a vivere un nuovo capitolo di felicità. L’atmosfera è carica di emozioni, e il suo giorno speciale si trasforma in una vera e propria festa di vita e rinascita.

La giornata di oggi 4 giugno sarà storica per Gianluca Scamacca, centravanti dell'Atalanta. Il 26enne ha vissuto una stagione difficile per via dell'infortunio al legamento crociato, che lo ha tenuto ai box per tutto l'arco dell'annata. Le azioni di campo si sono però concluse, con il classe 1999 che sta per avverare uno dei suoi desideri. In questo caldo mercoledì, in quel della Basilica Santi Giovanni e Paolo a Roma, l'attaccante della Dea si sposerà con la compagna Flaminia. Un momento solenne, da condividere con tutte quelle figure incontrate nel suo cammino calcistico. Tra questi non ci sarebbe il solo Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato proprio a Bergamo, ma anche due calciatori della Roma, amici di vecchia data.