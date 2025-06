Sarà maschio o femmina? Il gender reveal è tra sconosciuti a 35mila piedi d’altezza | il particolare volo per Parigi – Video

Se pensavate che i tradizionali festeggiamenti di gender reveal fossero già una spettacolare avventura, preparatevi a cambiare idea. Immaginate una coppia che decide di svelare il sesso del loro bambino a 35mila piedi d’altezza, sopra Parigi, in un volo speciale tra sconosciuti. Un’idea audace e unica, destinata a lasciare tutti senza fiato. Ma cosa ha fatto questa coppia per conquistare il primato? Scopriamolo insieme.

C’è chi spara fumogeni in aria, chi taglia torte giganti, chi scoppia palloncini. Ormai il “ gender reveal “, cioè il momento in cui una coppia in dolce attesa scopre (o svela) il sesso del nascituro, è diventato quasi una gara a chi mette in scena la “rivelazione” più estrema. Ma qualcuno oggi sembra aver vinto il primato: una coppia ha deciso di scoprirlo mentre si trovava a bordo di un volo per Parigi a 35mila piedi di altezza. “Quale miglior posto per scoprirlo se non nel bel mezzo dell’Atlantico, circondati da 200 sconosciuti e una torta?”, scrive la compagnia aerea che ha pubblicato il video del momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it