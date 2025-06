Sara Malvone del Diaz vola nel mondo della ricerca | unica selezionata in provincia

Sara Malvone, brillante studentessa del Liceo Scientifico Diaz di Caserta, è l'unica rappresentante della provincia selezionata per il progetto “Let’s Be a Scientist!”. Questo riconoscimento non solo celebra il suo talento, ma riflette un trend crescente che incoraggia i giovani a immergersi nel mondo della ricerca scientifica. Un passo importante per la formazione delle menti del futuro, che potrebbe ispirare molti altri a seguire la sua strada!

Nella provincia di Caserta è Sara Malvone, alunna della 5^ M (indirizzo Biomedico) del Liceo Scientifico Diaz di Caserta, la studentessa selezionata per partecipare al progetto “Let’s Be a Scientist!”, promosso da Amgen Biotech Experience (ABE) Italy e la sua candidatura si è distinta tra quelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sara Malvone del Diaz vola nel mondo della ricerca: unica selezionata in provincia

