Sapri il sindaco dal ministro della Salute | Non assisteremo passivi allo smantellamento del punto nascita

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, non ci sta! Martedì 17 giugno porterà a Roma la voce della comunità contro la chiusura del punto nascita. Un gesto che si inserisce in un trend nazionale di mobilitazione per salvaguardare i servizi fondamentali nelle aree fragili. La salute dei cittadini non può essere sacrificata: l’unione fa la forza e la lotta continua per garantire il diritto alla vita!

Una delegazione istituzionale e civica del Comune di Sapri sarà a Roma martedì 17 giugno, insieme ai sindaci di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, per opporsi alla chiusura dei punti nascita nei rispettivi ospedali. A guidare l'iniziativa per il centro cilentano sarà il sindaco Antonio Gentile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sapri, il sindaco dal ministro della Salute: "Non assisteremo passivi allo smantellamento del punto nascita"

Approfondimenti da altre fonti

Punti Nascita. Il 17 giugno i sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca al Ministero della Salute

Riporta ondanews.it: I Sindaci di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo, di Sapri Antonio Gentile e di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio martedì 17 giugno si recheranno a Roma presso il Ministero della Salute, accompagnati da ...

Mobilitazione per la Sanità: Sindaci a Roma contro la chiusura dei punti nascita

Come scrive infocilento.it: I Sindaci di Piedimonte Matese, Sapri e Sessa Aurunca si recano a Roma il 17 giugno per opporsi alla chiusura dei punti nascita locali. Una delegazione istituzionale e cittadina difenderà il diritto a ...

Punti Nascita. De Luca: “Pochi parti a Sapri, si chiude entro giugno. Le proteste si facciano al Ministero”

Secondo ondanews.it: Nella consueta diretta settimanale De Luca ha riassunto dall’inizio la vicenda che è iniziata subito dopo il 2015, quando i Governi dell’ultimo decennio hanno messo in discussione i Punti Nascita che ...