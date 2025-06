Santori Lega | Sovranità digitale per l' Italia

Roma brilla nel ranking Ernst & Young, testimonianza di un progresso che coinvolge Ministeri e Università. Tuttavia, la vera sfida resta quella di portare la digitalizzazione nelle mani dei cittadini, eliminando le barriere burocratiche e semplificando la vita quotidiana. È tempo di fare un passo avanti concreto verso una sovranità digitale che metta al centro l’innovazione accessibile a tutti, perché il futuro è digitale e deve essere di tutti.

Roma, 4 giu. (askanews) - "Vedere la crescita di Roma nel ranking di Ernst & Young è una notizia positiva, frutto anche del contributo di realtà come Ministeri e Università. Ma non è accettabile che la digitalizzazione non arrivi ancora ai cittadini, costretti ad andare fisicamente a uno sportello solo per fare una tessera dell'autobus. Lo stesso vale per l'AMA, ancora legata a sportelli fisici e moduli online". Lo ha dichiarato Fabrizio Santori (Lega), vicepresidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica dell'Assemblea capitolina, intervenendo a Largo Chigi, il format tv di The Watcher Post.