Santo Stefano del Sole in festa | il 14 e 15 giugno la Sagra Santostefanese

Santo Stefano del Sole si prepara a vivere due giorni di festeggiamenti indimenticabili con la Sagra Santostefanese, il 14 e 15 giugno! Un'occasione unica per immergersi nella cultura irpina, gustando prelibatezze locali e vivendo l’atmosfera vibrante della tradizione. In un momento in cui le feste locali stanno tornando in auge, non perdere l’opportunità di essere parte di questa celebrazione che unisce comunità e turismo. Prepara le papille e vivi il divertimento!

Fervono i preparativi per la Sagra Santostefanese, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno a Santo Stefano del Sole, nel cuore dell’Irpinia. L’evento, organizzato dal Comitato festa San Vito Martire, offrirà due giornate all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Santo Stefano del Sole in festa: il 14 e 15 giugno la Sagra Santostefanese

Treni, ripristinata la circolazione a Santo Stefano di Camastra - La circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo è stata ripristinata a Santo Stefano di Camastra.

From June 9 to October 5, visitors can experience the life and genius of Leonardo da Vinci at the Cattedrale dell'Immagine, located inside the former church of Santo Stefano al Ponte.

PORTO RECANATI - Lo sportivo gareggia con la Santo Stefano basket ed è stato premiato ieri alla festa dello sport Paralimpico delle Marche.

Su ARCHIVIO E MUSEO DI #pievesantostefano Diari, lettere e altre scritti autobiografici: l'Archivio e il Museo di Pieve Santo Stefano

Santo Stefano: La Festa del 26 Dicembre tra Storia e Tradizione

La festa di Santo Stefano rappresenta non solo un momento di riflessione spirituale, ma anche un'importante occasione per riunirsi in famiglia e continuare le celebrazioni natalizie.

Santo Stefano, storia e tradizioni della festa del 26 dicembre

L'origine della festività in Italia Il giorno di Santo Stefano è una festa nazionale in Austria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Romania, San Marino

Santo Stefano del Sole

Il nome è ispirato e riflette il culto del Santo patrono del paese: Santo Stefano appunto. L'aggiunta "del Sole" forse si riferisce al fatto che il sole colpisce con i suoi raggi il luogo per molte