Santa Marinella donna immobilizzata e stuprata dal gruppo su un’auto in corsa

Un brutto risveglio per Santa Marinella: la violenza sessuale di gruppo che ha scosso la comunità richiama l'attenzione su un fenomeno inquietante, purtroppo in crescita. Le forze dell'ordine stanno facendo il possibile, ma è fondamentale unire le voci contro queste atrocità. Ciò che sorprende è come questi atti, perpetrati in un contesto così pubblico, possano accadere proprio nel nostro tempo. È ora di fermare questa spirale di violenza.

Santa Marinella, 4 giugno 2025 – Violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate: questi i reati per i quali i carabinieri della Stazione di Santa Marinella, su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di quattro uomini, 3 in carcere e uno ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, scaturita a seguito di gravi episodi avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025. I soggetti sono gravemente indiziati dei reati di, commessi ai danni di una donna in un contesto di estrema vulnerabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

