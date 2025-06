Sanremo Multa Salata alla Rai c’entra Chiara Ferragni

La RAI è finita sotto i riflettori con una multa salata dopo Sanremo 2023, e Chiara Ferragni è al centro del "doppio gioco" con Instagram. Questo episodio non è solo un semplice avviso: evidenzia come il mondo della musica e dei social si intreccino sempre di più, creando opportunità e insidie. Curiosi di scoprire come le celebrities gestiscono questa nuova era digitale? La storia continua...

Una multa salata per Viale Mazzini dopo Sanremo 2023: il Festival della Canzone ha fatto il "doppio gioco" con Instagram, e ora arriva il conto! Una storia che sa di giallo social.

Secondo msn.com: Il Festival di Sanremo 2023 non ha solo fatto cantare l’Italia, ma ha anche acceso un faro sull’uso improprio degli spazi televisivi pubblici. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato la multa da 1 ...

Segnala ilsecoloxix.it: La decisione del Consiglio di Stato: “L’emittente non poteva ragionevolmente trascurare che il continuo riferimento a un determinato social network si sarebbe ...

