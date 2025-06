Sanità Tiso Accademia Ic | Su sclerosi multipla serve impegno concreto

La recente Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla ha messo in luce una realtà allarmante: oltre 14.000 italiani vivono con questa malattia senza un adeguato supporto. L'Accademia Tiso e IC chiedono un impegno concreto per garantire assistenza e informazione. È tempo di unire le forze e fare della salute mentale una priorità collettiva, perché la sclerosi multipla non può rimanere nell'ombra. La mobilitazione è fondamentale!

"La scorsa settimana è stata celebrata la giornata mondiale della sclerosi multipla, e con l'occasione vogliamo accendere nuovamente i riflettori su una realtà ancora troppo ignorata: oltre 14mila persone in Italia convivono con la sclerosi multipla senza ricevere un'adeguata presa in carico.

