Sanità è tempo di nomine | tutti i nomi dei papabili dirigenti

È tempo di cambiamenti nella sanità campana! Con 95 candidati in lizza per le posizioni dirigenziali, l'interesse è alle stelle. Questo riflette un trend più ampio: la ricerca di nuovi leader capaci di innovare e rispondere alle sfide del settore. Chi riuscirà a emergere in questo panorama competitivo? Scopri i nomi dei papabili e preparati a seguire un'evoluzione che potrebbe ridisegnare il futuro della salute in Campania!

Tempo di lettura: 4 minuti Resta alto il fascino della sanità campana. Perché quasi in cento (per la precisione ben 95) hanno risposto al bando per aspiranti manager che nelle settimane passate sono stati esaminati dalla commissione chiamata a valutare i curricula dei candidati e composta da Antonio Postiglione, Francesco Busato e. Marcello G. Feola. Ora tocca al governatore Vincenzo De Luca fare le sue scelte. Ma nella graduatoria finale emergono già quelli che possono essere considerati dei veri e propri vincitori. Una top five che ha superato il punteggio di 92, valutazioni altissimi. Si tratta di Gennaro Sosto, attuale dg Asl Salerno, Antonio D’Urso, usl Toscana Sud Est, dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento, Mario Iervolino, direttore generale Napoli 2, Ciro Verdoliva, dg Napoli 1 e Mario Ferrante, dg ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, è tempo di nomine: tutti i nomi dei papabili dirigenti

