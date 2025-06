Sanità e diritto alla salute in Calabria | se ne parla su Canale Italia con Fausto Sposato e Francesco Mannarino

Sabato 14 giugno alle 08:30, su Canale Italia, un appuntamento imperdibile per scoprire le sfide e le opportunità della sanità calabrese e italiana, attraverso un’analisi approfondita e inedita. Fausto Sposato e Francesco Mannarino guideranno il dibattito, offrendo spunti concreti e soluzioni per il diritto alla salute. Non perdere questa occasione di conoscere da vicino le realtà che influenzano la nostra vita quotidiana e il nostro benessere.

Sabato 14 giugno, ore 08:30 – diretta nazionale su Canale Italia Un appuntamento da non perdere per affrontare, da un punto di vista inedito, le grandi questioni che riguardano la sanità calabrese e italiana. Fausto Sposato, Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) e già alla guida dell'Ordine di Cosenza, sarà ospite in diretta su Canale Italia di Notizie Oggi condotta da Massimo Martire. Con lui Francesco Mannarino, storico redattore della Gazzetta del Sud Cosenza e ideatore del progetto editoriale online Calabria Diretta News. Al centro del dibattito: il diritto alla salute, la condizione dei professionisti della sanità e la necessità di rafforzare il ruolo di infermieri e medici nel sistema sanitario, spesso messi alla prova da turni estenuanti, carenza di risorse e atti di aggressione sempre più frequenti.

Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute - La Cgil scende in piazza a Pescasseroli per rivendicare il diritto alla salute. La grave carenza di strutture sanitarie compromette la qualità della vita in un'area turistica e caratterizzata da una popolazione anziana.

