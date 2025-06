Sancho Juve ritorno di fiamma per l’inglese? L’esterno è destinato a lasciare ancora il Manchester United | gli scenari

Jadon Sancho, l'esterno inglese del Manchester United, potrebbe tornare nel mirino della Juventus. Con l'apertura della finestra di calciomercato, cresce l'interesse per un giocatore che ha dimostrato di avere talento e potenziale. La Juve, in cerca di rinforzi per rinvigorire il proprio attacco, potrebbe rappresentare la giusta opportunità per rilanciare la carriera di Sancho. Un affare da seguire con attenzione, nel contesto di una Serie A sempre più competitiva!

in vista di questa sessione. Possibile ritorno di fiamma del calciomercato Juve per Jadon Sancho, esterno di proprietà del Manchester United che ha concluso quest’ultima stagione con il trofeo della Conference League conquistato col Chelsea. Notizia di ieri: i Blues non riscatteranno l’inglese che farà così ritorno ai Red Devils. Solo di passaggio però, dal momento che è destinato nuovamente a partire. In uno scenario di questo tipo occhio alla Juve, che potrebbe tornare in gioco come scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, ritorno di fiamma per l’inglese? L’esterno è destinato a lasciare ancora il Manchester United: gli scenari

Approfondisci con questi articoli

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - Il Chelsea di Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus, si impone 3-1 sul Real Betis nella finale di Conference League 2024/25, grazie a una grande rimonta e anche al gol dell’ex obiettivo Sancho.

Segui queste discussioni su X

La Juve mi aspetto vada su nomi come Sancho dopo un annata chiuso al Chelsea, e il Manchester che deve liberarsene lo prendi a prezzo di saldo. Antony dovevi prenderlo a gennaio, dopo questi mesi al Betis si è rilanciato e costerà tanto. Tweet live su X

David, scatto Juve Finisce un’Inter, ora Cesc con Paz A Muso duro con eleganza e in semifinale riecco Alcaraz! ? Milan-Modric si scalda, via Maignan, c’è Vanja! ? Baroni al Toro con bonus Europa Buongiorno con la prima pagina del 4 giugno! Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Sancho del Manchester United

Segnala it.blastingnews.com: Il Chelsea ha deciso di non riscattarlo, rinunciando all'opzione d'acquisto e pagando una penale di 6 milioni di euro ...

Juventus: ritorno di fiamma per l'attacco. Chiesa verso la Spagna

msn.com scrive: La Juventus torna in pressing sul Manchester United per Jadon Sancho: oltre a Nico Gonzalez della Fiorentina, i bianconeri hanno rimesso gli occhi sull'attaccante inglese classe 2000, che non ...

Ritorno di fiamma della Juve per Sancho: chiesto l'inglese in prestito con diritto di riscatto

tuttomercatoweb.com scrive: La Juventus è tornata su Jadon Sancho. Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore va registrata una nuova richiesta da parte del club bianconero per il prestito con diritto di riscatto dell'esterno ...