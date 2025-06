Sancho Juve ora è ufficiale | l’esterno inglese lascia il Chelsea e rientra al Manchester United Nuova occasione per i bianconeri? Cosa filtra

È ufficiale: Jadon Sancho torna al Manchester United, lasciando il Chelsea con una penale di 5 milioni di sterline. Ma il colpo di scena non finisce qui! La Juventus potrebbe cogliere l’occasione per puntare su questo talento. In un mercato sempre più dinamico, la ricerca di giovani promesse è fondamentale. Riuscirà la Vecchia Signora a strappare Sancho e rilanciare le sue ambizioni? Restate sintonizzati!

Ora è ufficiale: Jadon Sancho lascia il Chelsea e torna al Manchester United con la penale da 5 milioni di sterline pagata dai Blues. L'esterno inglese potrebbe ora tornare di moda per la Juventus. Di seguito il messaggio d'addio del giocatore al Chelsea. SANCHO – «Grato per l'esperienza. Un grande abbraccio a tutti al Chelsea che mi hanno fatto sentire a casa: compagni di squadra, staff e tifosi. Auguro al club tutto il meglio per il futuro».

