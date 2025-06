Sanca mangiami street food festival a San Casciano

Preparati a un'esperienza sensoriale unica con la seconda edizione di "Sanca Mangiami Street Food"! Dal 5 all'8 giugno, Piazza della Repubblica a San Casciano in Val di Pesa si trasformerà in un vivace palcoscenico di sapori e suoni. Scopri il trend crescente del cibo di strada, dove ogni assaggio racconta una storia. Non perdere l'occasione di gustare piatti unici e divertirti in compagnia! Sarà un viaggio culinario da non perdere!

Piazza della Repubblica a San Casciano in Val di Pesa si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Sanca Mangiami Street Food", un festival dedicato al cibo di strada, alla musica e al divertimento. L'evento si svolgerà per quattro giorni consecutivi, da giovedì 5 a domenica 8 giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Sanca mangiami", street food festival a San Casciano

