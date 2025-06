Sana Yousaf influencer pakistana di 17 anni uccisa da un ammiratore respinto

La tragica morte di Sana Yousaf, influencer pakistana di soli 17 anni, getta una luce inquietante sul fenomeno del culto della personalità sui social media. Colpita da un ammiratore respinto, la sua storia mette in evidenza il lato oscuro della fama online e i rischi che corrono i giovani creatori di contenuti. Un appello a riflettere su quanto possa diventare pericolosa l'ossessione nei confronti delle celebrità digitali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Islamabad: la giovane star dei social colpita a morte nella sua abitazione. Una drammatica notizia arriva dal Pakistan: Sana Yousaf, influencer di 17 anni seguita da oltre 800.000 follower su TikTok, è stata uccisa a colpi di pistola il 2 giugno nella sua casa di Islamabad. La giovane era nota per i suoi contenuti dedicati alla cura della pelle e ai prodotti di bellezza, molto apprezzati dai suoi follower su TikTok e Instagram. Omicidio premeditato: l’assassino è un fan respinto. Secondo quanto riferito dalla polizia, il colpevole è un 22enne originario di Faisalabad, nel Punjab, che aveva più volte tentato di contattare Sana, ricevendo però continui rifiuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sana Yousaf, influencer pakistana di 17 anni, uccisa da un ammiratore respinto

