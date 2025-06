San Siro tocca quota 195 concerti Quest’anno 18 show domina il pop

San Siro si prepara a scrivere un altro capitolo della sua storia musicale, toccando quota 195 concerti quest’anno. Con 18 show in programma, il tempio della musica milanese si conferma epicentro del pop italiano, abbracciando artisti come Elodie e Marco Mengoni. La soglia dei 200 concerti non è più un sogno lontano: un traguardo che celebra la passione per la musica e il potere di un palco che ha visto generazioni di artisti brillare!

Quota 200 non è un miraggio. Alla fine di quest’estate, lo stadio di San Siro potrà dire di aver ospitato 195 concerti in 45 anni di storia musicale. Dal primo show di Bob Marley del 27 giugno 1980 fino ai 18 previsti quest’anno dall’8 giugno – l’esordio di Elodie – alla doppia data del 13 e 14 luglio di Marco Mengoni – un ritorno al Meazza. Dalla storia alla cronaca. Dal palco della Scala del calcio, infatti, sono passati i più grandi artisti della storia della musica, dai Rolling Stones a Michael Jackson, da David Bowie, a Madonna e Depeche Mode fino ad arrivare a rock band del calibro di U2, Guns N’ Roses e Pearl Jam e artisti italiani come Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Pooh, Laura Pausini, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro tocca quota 195 concerti. Quest’anno 18 show, domina il pop

