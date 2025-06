San Michele di Serino celebra la tradizione con l’VIII Festa della Tammorra

Il 21 giugno a San Michele di Serino, la VIII Festa della Tammorra trasforma il cuore del paese in un palcoscenico di ritmo e tradizione! In concomitanza con la Giornata della Musica, questo evento celebra le radici culturali italiane, unendo persone di ogni età nella danza e nella convivialità. Scoprire l'autenticità di una tradizione secolare è un'esperienza che arricchisce l'anima: non perderti questa vibrazione unica!

Ritmo, tradizione e convivialità tornano protagonisti a San Michele di Serino con l’ottava edizione della Festa della Tammorra, in programma il 21 giugno a partire dalle ore 21:00, in occasione della Giornata della Musica. Organizzata per valorizzare le radici popolari e le antiche tradizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - San Michele di Serino celebra la tradizione con l’VIII Festa della Tammorra

