San Lorenzello fiamme in un terreno coinvolgono un’auto | nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per lo spegnimento di un i ncendio di sterpaglie a San Lorenzello che ha coinvolto anche una vettura in prossimità del rogo. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area investita dal fuoco che rischiava di estendersi ulteriormente a ragione della presenza del materiale infiammabile presente nell’autovettura, una Opel Astra. Nessuno è rimasto coinvolto dalle fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it