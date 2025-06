San Giuliano Milanese torna a vivere l’oasi del Maresco-Pontile | un ettaro di zona umida al confine con Mediglia riqualificato dal Wwf

San Giuliano Milanese torna a respirare vita e natura con il rinato oasi del Maresco-Pontile, un’oasi di circa un ettaro di zone umide riqualificata dal WWF. Un angolo di biodiversità che rinasce tra storia e futuro, offrendo un rifugio prezioso per flora e fauna lungo il Lambro. Un esempio concreto di come la tutela ambientale possa restituire spazi vitali alla comunità e alla natura, dimostrando che ogni piccola area può fare la differenza.

San Giuliano Milanese (Milano), 4 giugno 2025 – Mappata nelle cartografie, già al tempo della battaglia dei Giganti, come "bosco con aree umide" lungo il Lambro, poi progressivamente ridotta per fare spazio all'attività agricola, rinasce oggi l'oasi ecologica del Maresco-Pontile, un'area verde di circa un ettaro accanto al depuratore di San Giuliano, al confine con Mediglia, con accesso da via Cascina Folla. La zona è stata riqualificata dal Wwf nell'ambito della campagna Ri-party-Amo, col sostegno di Intesa San Paolo e Jova beach party, nonché la collaborazione del gruppo Cap.