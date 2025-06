San Giovanni Teatino sotto shock | morto in questura Riccardo Zappone fermato dopo una rissa a Pescara

San Giovanni Teatino è sotto shock per la tragica morte di Riccardo Zappone, un ragazzo di appena trent'anni, deceduto in questura dopo una rissa a Pescara. Questo dramma ci fa riflettere su quanto la violenza giovanile stia diventando un’emergenza sociale, con conseguenze imprevedibili. Una vita spezzata che ricorda l'urgenza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie. Qual è il futuro dei nostri giovani se non riusciamo a farli sent

Aveva trent’anni Riccardo Zappone, originario di San Giovanni Teatino, il giovane morto dopo un malore accusato nella questura di Pescara. La mattina di martedì 3 giugno, Zappone era stato coinvolto in una rissa in strada, a seguito della quale era stato bloccato dalla polizia con l’utilizzo del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - San Giovanni Teatino sotto shock: morto in questura Riccardo Zappone, fermato dopo una rissa a Pescara

San Giovanni Teatino, Fina incontra i sindacati del commercio: "Lavoro povero in aumento, il governo intervenga" - Questa mattina, il senatore Michele Fina ha incontrato a Roma una delegazione dei sindacati del commercio per discutere l'aumento del lavoro povero nei grandi centri commerciali.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause di quanto accaduto al giovane a Pescara. Introdotto nel 2022, il taser viene adottato in diverse città italiane dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e in alcuni casi dalla polizia locale. Tweet live su X

Non era un clandestino, come pensano gli psicofasci del cazzo, ma si chiamava Riccardo Zappone ed era di San Giovanni Teatino, provincia di Chieti. Ed era tossicodipendente. Il suo cuore non ha retto ad una scarica elettrica. A.C.A.B. Tweet live su X

Il razzista @m0nse1gneur ha fatto la figura di merda chiedendo la tinteggiatura del 30enne ma quando gli ho fatto vedere lo screen ha eliminato il tweet. Imparate dal suo errore e al posto di salivare davanti alla possibilità di politicizzare ogni morte/crimine cer Tweet live su X

