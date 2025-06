Samsung annuncia un Galaxy Ultra pieghevole | sarà il nuovo Z Fold?

Samsung è pronta a stupire ancora una volta con il suo nuovo gioiello tech: il Galaxy Ultra pieghevole! Sebbene il nome ufficiale sia ancora avvolto nel mistero, un teaser recentemente rilasciato accende l'entusiasmo degli appassionati. Con un design 'a libro' che richiama il famosissimo Z Fold, questo smartphone top di gamma promette di ridefinire le regole del gioco nel mondo della telefonia. Scopriamo insieme cosa ci riserva!

