Sampdoria nella bufera dopo il video de Le Iene | con 70mila euro uno sconosciuto arriva in Primavera

La Sampdoria è al centro di un vero e proprio scandalo dopo il servizio de "Le Iene". Con 70mila euro, un giornalista si è finto parente di un giovane talento, rivelando falle inquietanti nel sistema dei vivai calcistici. Questo episodio solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'etica nel mondo del calcio giovanile, sempre più sotto i riflettori per pratiche discutibili. Come garantire il futuro dei campioni di domani?

Il giornalista de Le Iene si è finto il fratello di Emanuele Profeti, giocatore tesserato nella Sampdoria senza essere mai visionato: sotto accusa finisce il responsabile del Settore Giovanile Luca Silvani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

