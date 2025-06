Salvini | Gli agenti usano il taser quando serve ha evitato reati

Salvini difende l’uso del taser, strumento fondamentale per le forze dell’ordine che, quando impiegato correttamente, ha salvato vite e prevenuto reati. Un dibattito acceso che mette in discussione le modalità di intervento delle forze dell’ordine, tra necessità e libertà di azione. È un tema che richiede equilibrio e responsabilità. L'articolo continua a chiarire come la sicurezza sia una priorità da preservare con strumenti adeguati...

ROMA – “Le forze dell’ordine non usano il taser per gioco, lo usano quando ce n’è bisogno e il taser ha salvato centinaia di vite e prevenuto migliaia di reati. Quindi o vogliamo mettere in discussione la libertà di azione delle forze dell’ordine e sciogliamo polizia e carabinieri e viviamo nell’anarchia. O altrimenti andiamo avanti . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Gli agenti usano il taser quando serve, ha evitato reati”

Leggi anche questi approfondimenti

Il decreto sicurezza è legge, Salvini: “Il taser? Gli agenti lo usano quando serve, ha prevenuto reati” - Il decreto sicurezza, approvato di recente, segna un passo deciso nella lotta alla criminalità, con strumenti come il Taser che gli agenti usano con responsabilità per prevenire reati gravi.

Segui queste discussioni su X

Prefettura di Reggio Calabria 2gg fa: Matteo Salvini ricoperto da sonori fischi di cittadini contrari alla costruzione del ponte sullo stretto risponde con baci invece d'incontrare e capire il dissenso... la pochezza di un uomo ridicolo... #Salvini #pontesullostretto #3 Tweet live su X

Gli attacchi del Consiglio d’Europa contro le nostre Forze dell’Ordine sono inaccettabili. I nostri agenti, ogni giorno, garantiscono la sicurezza dei cittadini onesti e sono costretti a subire gli attacchi quotidiani della sinistra e le violenze degli immigrati irregolari. Tweet live su X