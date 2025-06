Salvi i fondi per le strade provinciali il Riminese avrà 45 milioni di euro L' annuncio di Matteo Salvini

Ottime notizie per il Riminese! I fondi per le strade provinciali tornano a crescere, con un contributo di 45 milioni di euro annunciato da Matteo Salvini. Un passo fondamentale per migliorare la viabilità in Emilia-Romagna, dove la manutenzione delle strade è cruciale per lo sviluppo economico e turistico della regione. Con questo intervento, si punta a garantire infrastrutture più sicure e moderne. La mobilità del futuro inizia qui!

Anche l'Emilia-Romagna potrà contare sul ripristino dei 350 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali. Le risorse, inizialmente tagliate dal Decreto Milleproroghe, saranno reintegrate nella fase di conversione in legge del Decreto Infrastrutture, come confermato in una.

