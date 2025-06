Salute ecco ' Per il tuo cuore' | prevenzione cardiovascolare gratuita in Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 7 giugno, Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa si trasformerà in un hub di salute e prevenzione. L'iniziativa "Per il tuo cuore" offre controlli gratuiti per monitorare la salute cardiovascolare, un tema sempre più cruciale nell'era della vita frenetica. Non perdere l’opportunità di prenderti cura del tuo cuore: in una società che corre, dedicare tempo alla prevenzione è il miglior investimento per il futuro! Ti aspettiamo!

Una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, rivolta a tutti i cittadini. E' l'iniziativa 'Per il tuo cuore' che si svolgerà sabato 7 giugno, dalle ore 9 alle ore 18 circa, in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, dove sarà attivo il Camper della Salute, un ambulatorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Salute, ecco 'Per il tuo cuore': prevenzione cardiovascolare gratuita in Piazza Vittorio Emanuele II

Contenuti che potrebbero interessarti

I peggiori alimenti per la salute del cuore: uno sguardo alle fragilità della terza età - Invecchiare in salute richiede una scelta consapevole degli alimenti, soprattutto per proteggere il cuore, un organo che diventa più vulnerabile con l’avanzare dell’età.

Segui queste discussioni su X

Buon compleanno Kerem ? Che questo anno ti porti tutto ciò che desideri, ti auguro salute e serenità e che possa essere un anno pieno di soddisfazioni e riconoscimenti Sono felice di averti nella mia vita Auguri di cuore Buonanotte #Happy Tweet live su X

?Nel cuore di Roma, presso Palazzo Wedekind, si è svolto il 26 maggio l’evento Quality of Life, organizzato da Forbes Italia, focalizzato sull’impatto delle abitudini quotidiane sulla salute individuale e sulla sostenibilità collettiva. https://forbes.it/2025/05/3 Tweet live su X