Salute e anziani a Firenze i corsi ' Afa'

Firenze, 4 giugno 2025 – A Firenze i corsi Afa (Attività fisica adattata) vanno avanti. Il programma di attività fisica dedicato alla popolazione adulta e anziana per prevenire i danni legati alla sedentarietà continua anche nei mesi di giugno e luglio in palestre e piscine, centri sportivi e di socializzazione, dislocati in tutti i quartieri. Con una novità: si aggiunge alle opportunità esistenti la possibilità di svolgere corsi alla piscina delle Pavoniere. "Si tratta di un'opportunità preziosa per soggetti più a rischio come gli anziani. Siamo impegnati sulla promozione di corretti stili di vita e il movimento rappresenta senza dubbio una delle azioni cruciali.