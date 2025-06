Salta tutto Temptation Island la barca della produzione affonda davanti al nuovo resort

Temptation Island 2025 promette emozioni ancora più intense e colpi di scena sorprendenti. Dopo undici stagioni di successo nel lusso della Sardegna, questa edizione si sposta in Calabria, ma già il nuovo resort fa parlare di sé: la barca della produzione affonda davanti al Calandrusa Resort, portando un'imprevista svolta che renderà quest’edizione indimenticabile. Un mix di passione e imprevisti… pronta a scoprire cosa succederà?

Un'edizione già segnata dagli imprevisti quella di Temptation Island 2025. Il celebre docu-reality di Canale 5 ha cambiato casa: dopo undici stagioni trascorse nel lussuoso residence Is Morus Relais in Sardegna, il programma ha spostato le proprie riprese in Calabria, scegliendo come nuova base il Calandrusa Resort, una struttura affacciata sul mare cristallino di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Una scelta che prometteva rinnovamento e suggestione, ma che si è subito scontrata con una serie di ostacoli inaspettati.