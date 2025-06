Salerno investe nella rigenerazione urbana | 23 milioni di euro per cultura sport e spazi pubblici

Salerno sta per vivere una metamorfosi: quasi 23 milioni di euro saranno investiti nella rigenerazione urbana, un passo deciso verso un futuro più vivibile e attrattivo. Cultura, sport e spazi pubblici al centro di questo ambizioso progetto, che mira a rispondere a un trend crescente di valorizzazione delle città italiane. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il patrimonio storico e creare luoghi di socialità. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambierà il volto della città!

Quasi 23 milioni di euro in arrivo per la rigenerazione urbana di Salerno grazie ai fondi Prius 2021-2027. A comunicarlo è stato l'assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, nel corso del consiglio comunale tenutosi nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. L'investimento interesserà diversi ambiti: dal recupero di piazze e giardini storici alla riqualificazione di importanti strutture culturali e sportive. Tra gli interventi previsti, il restyling di Piazza Cavour sul lungomare, il parco del Seminario, il completamento del palazzetto dello sport con relativi parcheggi e la messa in sicurezza della pista ciclabile.

