Salerno confronto pubblico sulle nuove DMO regionali

Un nuovo capitolo per il turismo in Campania si è aperto oggi a Salerno, dove le istituzioni hanno riunito esperti e operatori del settore per discutere delle nuove Destination Management Organizations (DMO). In un’epoca in cui la sostenibilità e l’innovazione guidano le scelte dei viaggiatori, questo incontro segna un passo cruciale verso la creazione di sinergie che possano rilanciare il patrimonio turistico locale. Scopriamo insieme le prospettive che ci attendono!

Si è svolto questa mattina a Salerno, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, l’incontro pubblico “Sinergie e Prospettive per il Turismo Locale”, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania. L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento preliminare in vista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, confronto pubblico sulle nuove DMO regionali

