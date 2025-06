Salento in tilt la Statale Lecce-Gallipoli | un incendio e un incidente tre feriti strada bloccata

Un tragico incidente e un incendio hanno trasformato la Statale 101 tra Lecce e Gallipoli in un teatro di caos, lasciando tre feriti e una strada totalmente bloccata. La giornata si prospetta difficile per i pendolari e i viaggiatori, costretti a trovare percorsi alternativi. La sicurezza viene messa alla prova, mentre il Salento assiste impotente a questa emergenza su una delle sue arterie principali. La situazione si stabilizzerà presto o il traffico continuerà a rimanere in tilt?