Salento il pestaggio in stazione e il filmato della violenza sul ragazzo disabile | arrestati cinque minori

Una brutale aggressione che ha scosso l’Italia e accende i riflettori su un fenomeno allarmante: la violenza giovanile. A Galatina, cinque minori sono stati arrestati per il pestaggio di un ragazzo disabile, un episodio che mostra come la mancanza di empatia possa degenerare in atti inaccettabili. Un invito a riflettere su come educare le nuove generazioni alla solidarietà e al rispetto. La società è chiamata a reagire.

Svolta nelle indagini sulla baby gang che lo scorso 16 aprile ha pestato un giovane disabile nella stazione di Galatina (Lecce): calci e pugni sferrati con violenza, scene raccapriccianti riprese con. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, il pestaggio in stazione e il filmato della violenza sul ragazzo disabile: arrestati cinque minori

Contenuti che potrebbero interessarti

Salento, il pestaggio filmato in stazione contro un ragazzo disabile: arrestati cinque minori della baby gang - Una brutale aggressione ai danni di un giovane disabile ha scosso il Salento e l'Italia intera, portando all'arresto di cinque minori della baby gang responsabile.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salento, il pestaggio filmato in stazione contro un ragazzo disabile: arrestati cinque minori della baby gang

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Svolta nelle indagini sulla baby gang che lo scorso 16 aprile ha pestato un giovane disabile nella stazione di Galatina (Lecce): calci e pugni sferrati con violenza, scene raccapriccianti riprese con.

Salento: pestaggio in stazione, baby gang colpisce con calci e pugni un ragazzino. Sei i giovani identificati

Da quotidianodipuglia.it: Bulli in azione a Galatina (nel Salento), picchiano un ragazzino ... Infatti, anche in questo caso, il pestaggio è stato ripreso in un filmato poi pubblicato sui social, in cui si sente una ...

Salento: pestaggio in stazione, baby gang colpisce con calci e pugni un minore disabile

Secondo msn.com: Bulli in azione a Galatina (Lecce), picchiano un ragazzino minorenne all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria ... Vittima del pestaggio un ragazzo di 17 anni, peraltro ...