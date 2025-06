Sal Da Vinci a un passo dal tour estivo | Ammiro le donne che fanno bene al cuore

Sal Da Vinci si avvicina al tour estivo con entusiasmo, pronto a condividere emozioni e autenticità. La sua spontaneità e il rispetto per le donne che fanno bene al cuore rendono ogni incontro un momento speciale. Sedersi con lui significa ascoltare storie sincere e scoprire un artista che vive di passioni genuine. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di musica, emozioni e verità, che promette di lasciarci senza parole.

«Ogni volta che vengo qui, mi emoziono e mi inceppo con le parole. Non so perché, ma è bello». Sal Da Vinci non ne fa un segreto e, ospite per la seconda volta nell'edicola de Il Tempo, confessa di riuscire a snocciolare tutta la sua verità con naturalezza. In effetti, più che un benvenuto, è un bentrovato e fare una chiacchierata con Salvatore Michael Sorrentino, questo il nome all'anagrafe del cantautore, è come bere un bicchiere d'acqua in una mattina di agosto: la si conduce senza reticenza e ti porta dove vuole. Mentre il suo ultimo singolo, «L'amore e tu», risuona nelle orecchie della gente, l'artista si dice pronto al tour estivo, che partirà il 19 luglio da Termoli e si concluderà il 6 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, con «un grande salone delle feste». 🔗 Leggi su Iltempo.it