Sagra dell' ortica

La Sagra dell'Ortica di Sambuca Val di Pesa è un’occasione imperdibile per gli amanti dei sapori autentici! Dal 20 al 22 giugno 2025, questo evento non solo celebra l'ortica, ma anche la riscoperta delle tradizioni culinarie locali in un'epoca sempre più attenta alla sostenibilità. Scoprite il potere di un ingrediente spesso sottovalutato e lasciatevi sorprendere da piatti creativi che raccontano storie antiche. Un fine settimana da vivere con gusto!

La comunità di Sambuca Val di Pesa si prepara a un fine settimana all'insegna dei sapori insoliti e delle tradizioni locali con l'11ª edizione della sagra dell'ortica. L'evento animerà la località dal 20 al 22 giugno 2025, offrendo un ricco programma di gastronomia, cultura e intrattenimento. Gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sagra dell'ortica

