Sagra dell’Agricoltura la rinascita | Così si è tornati agli antichi fasti

La 40esima edizione della Sagra dell’Agricoltura di Mordano segna una rinascita festosa, un tributo alla resilienza di una tradizione di cui tutti abbiamo bisogno in tempi incerti. Tra sapori autentici e prodotti locali, la manifestazione non è solo una celebrazione, ma un faro di speranza in un'epoca che riscopre le proprie radici agricole. E tu, sei pronto a gustare la vera essenza della Romagna?

E’ un bilancio di grande soddisfazione quello della 40esima edizione della Sagra dell’Agricoltura di Mordano. Il modo migliore per celebrare il compleanno tondo di un evento, che qualche tempo fa ha fatto i conti con soste forzate causate da alluvione e crisi economica, che bagna le sue radici nella tradizione e nell’essenza della terra di Romagna. Con una certezza: quella del ruolo dell’agricoltura, da secoli traino del territorio. Tanto pubblico e una serie di iniziative che hanno raccolto consensi: dall’ospitata di Lorenzo Gresini, primogenito del compianto ex due volte iridato di moto Fausto e colonna portante del Gresini Racing di MotoGp, alla festa delle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra dell’Agricoltura, la rinascita: "Così si è tornati agli antichi fasti"

