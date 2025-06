Sagra della frittella Fior di Cascia

La Sagra della Frittella Fior di Cascia è l'appuntamento imperdibile per chi ama riscoprire la tradizione gastronomica italiana. Dal 5 all'8 giugno, il profumo delle frittelle fresche si diffonderà nell'aria, accompagnato da musica e allegria. Questo evento non è solo una festa del gusto, ma un’opportunità per immergersi nella cultura locale. Un assaggio di dolcezza che fa parte di un trend più ampio: il ritorno alle radici culinarie! Non mancare

Gli amanti dei sapori della tradizione sono invitati a segnare sul calendario le date del 5, 6, 7 e 8 giugno. Torna infatti per la sua 38ª edizione la sagra della frittella Fior di Cascia, un evento che da quasi quarant'anni celebra una delle specialità dolciarie più apprezzate.

