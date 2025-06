Sagra della fragola

Preparati a un delizioso weekend a Scarperia e San Piero! Il Circolo Centro Polivalente Sant'Agata ti invita alla sagra della fragola, dove il dolce sapore di questo frutto di stagione si intreccia con un’importante causa di solidarietà. Il 7 e 8 giugno, scopri come il volontariato possa essere un ingrediente fondamentale per una comunità viva e unita. Non perdere l'occasione di gustare fragole fresche e fare la differenza!

Il Circolo Centro Polivalente Sant'Agata, nel cuore di Scarperia e San Piero, si prepara a un weekend di festa e solidarietà con la sagra della fragola e volontariato. L'evento, che unisce il gusto dei prodotti di stagione alla promozione del volontariato, si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sagra della fragola

Approfondisci con questi articoli

Sagra della Fragola a Rossiglione e Passaggi Experience di Vino con degustazioni e prodotti locali - Ritorna a Rossiglione, per la 29^ edizione, la Sagra della Fragola, un evento che celebra il gusto e i sapori locali.

Segui queste discussioni su X

invitate le due che dovrebbero essere le mie + grandi amiche al momento alla sagra delle fragole a Nemi, in cui ci si va solo con la macchina (siamo andate noi e il mio ragazzo). volete davvero sapere che è successo? 1/x Tweet live su X

#Scopri l'incredibile boom di visitatori alla Sagra delle Fragole che sta conquistando l'Italia! #SagraDelleFragole #Nemi L'afflusso record e l'inaugurazione da capogiro Nemi è già in fermento con oltre 20 mila visitatori… https://lacronacadiroma.it/2025/06/il-fas Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna sul Lago Maggiore la Sagra della fragola

Segnala novaratoday.it: Dal 7 all'8 giugno torna sul Lago Maggiore, a Nebbiuno, la Sagra della fragola. L'appuntamento è nella frazione di Fosseno, per tre giorni dedicati al frutto caratteristico della primavera, con buona ...

Sagra della fragola di Nemi: quest'anno un tributo al territorio e al suo lago

Si legge su roma.corriere.it: Con la storica sfilata delle fragolare in costume, accompagnata dal gruppo folkloristico «Terra nemorense», e la tradizionale distribuzione gratuita di fragole ...

Nemi, 100 anni dopo ancora rosso fragole: il programma della Sagra delle Fragole 2025

Riporta castellinotizie.it: Il borgo di Nemi si prepara a festeggiare un secolo di tradizione con l'edizione del centenario dalla prima Sagra delle Fragole, in programma domenica 1 e ...