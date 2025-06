Sagra della ficattola

Malmantile si prepara a dare il via alla 47ª edizione della Sagra della Ficattola, un evento che celebra non solo la tradizione gastronomica locale, ma anche l’amore per il cibo genuino. Dal 14 al 30 giugno, Piazza Piave diventerà un palcoscenico di sapori, dove la ficattola incontra altre delizie toscane. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore della cucina italiana e riscoprire il valore delle tradizioni culinarie!

Malmantile si prepara a celebrare una delle sue più amate tradizioni gastronomiche con la 47ª edizione della Sagra della Ficattola. L'evento animerà Piazza Piave per diverse settimane, dal 14 al 30 giugno, offrendo ai visitatori l'opportunità di gustare la famosa ficattola e altre specialità in.

