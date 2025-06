Sagra della Ciliegia e delle Focaccette 2025 a Capreno di Sori con serate danzanti

Preparati a scoprire il cuore pulsante dell'estate ligure! Il 6 e 7 giugno, Capreno di Sori ospita la 64^ Sagra della Ciliegia e delle Focaccette, un evento che celebra i sapori autentici del territorio. Non perderti le serate danzanti e l'opportunità di assaporare le deliziose trofie al pesto, in un'atmosfera che unisce tradizione e convivialità. Un must per gli amanti della buona cucina e del divertimento!

Venerdì 6 e sabato 7 giugno doppio appuntamento con la 64^ Sagra della Ciliegia e delle Focaccette a Capreno (Sori), tradizionale ecofesta organizzata dalla Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno-Sori. Apertura degli stand gastronomici dalle 19:30, sarà possibile gustare anche trofie al.

