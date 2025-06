Sagra del tartufo scorzone

Preparati a un viaggio tra i sapori autentici della Toscana! La quarta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone si terrà al Parco Urbano di Montespertoli nel giugno 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gastronomia e cultura locale. Scoprirai come il tartufo, simbolo di raffinatezza, si inserisca perfettamente in una tendenza crescente: il ritorno alla cucina tradizionale e sostenibile. Non perdere l’opportunità di assaporare delizie uniche

Il Parco Urbano di Montespertoli si prepara ad accogliere la quarta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano, un evento dedicato agli amanti del prelibato fungo ipogeo e delle tradizioni culinarie locali. La manifestazione si svolgerà in due distinti fine settimana di giugno 2025: il 14. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sagra del tartufo scorzone

Sagra del tartufo - La Sagra del Tartufo, dal 5 giugno al Girone, è un evento che celebra il connubio tra tradizione e innovazione culinaria.

Villa Vogel (festa delle famiglie), piazza Isolotto (Svuotacantine), Sieci (Sagra del tartufo): volantinaggi per #5Sì ai referendum di giugno su lavoro e cittadinanza http://referendum2025.it Divents attivista: https://cgilfirenze.it/attiviamoci-per-5-si/… Tweet live su X

C'è chi celebra il tartufo nero pregiato estivo, chi il maiale, e poi le ciliegie, le fragoline, i vincisgrassi, le sagnitelle e le trofie. Dove andiamo? Tweet live su X

