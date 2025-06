Sagra degli Gnocchi a Manesseno con stand gastronomici e musica dal vivo

Preparati a un weekend di gusto e musica! La 12^ Sagra degli Gnocchi di Manesseno celebra i 60 anni dell'Oratorio Circolo Ricreativo Cattolico Anspi con delizie culinarie e concerti dal vivo. Un'occasione imperdibile per riscoprire i sapori tradizionali e vivere l'atmosfera di comunità. In un'epoca in cui il cibo è anche socialità, non perdere l'opportunità di unire il palato alla convivialità!

L'Oratorio Circolo Ricreativo Cattolico Anspi Manesseno Aps - Ets, festeggia i 60 anni dalla fondazione, e,¬†in collaborazione con la Parrocchia di San Martino, organizza nei locali di via Giacomo Poir√© 91-93 a Manesseno la 12^ edizione della Sagra degli Gnocchi, da venerd√¨ 6¬†a domenica 8¬†giugno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Sagra degli Gnocchi a Manesseno con stand gastronomici e musica dal vivo

