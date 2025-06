Sacchi duro | Inzaghi? Il bilancio con l’Inter non è positivo vi dico il perchè L’ultima Champions…

Arrigo Sacchi non le manda a dire e commenta senza filtri l'addio di Simone Inzaghi all'Inter. Secondo il maestro del calcio italiano, il bilancio non è affatto positivo, soprattutto dopo la deludente avventura in Champions. Questo scenario si inserisce in un contesto di cambiamento profondo nel calcio, dove le aspettative, specialmente per i grandi club, sono sempre più alte. La domanda resta: chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina nerazzurra?

Arrigo Sacchi non usa certo giri di parole, ecco il commento su Simone Inzaghi e il suo addio all’Inter, sentiamo cosa dice, le sue dichiarazioni. Arrigo Sacchi ha le idee chiare sull’addio di Simone Inzaghi dall’ Inter. Ecco dunque un breve passaggio delle sue parole nell’ultima intervista a La Gazzetta dello Sport: SACCHI SU INZAGHI IN ARABIA – «Mi sembra evidente che in questa storia un peso determinante lo abbiano avuto i soldi, e non so se seguire il profumo del denaro sia sempre una buona scelta. Solo il tempo potrà dire se ha fatto bene o no. Io, al primo anno al Milan, prendevo uno stipendio inferiore a quello che percepivo al Parma». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sacchi duro: «Inzaghi? Il bilancio con l’Inter non è positivo, vi dico il perchè. L’ultima Champions…»

