Rutte | Ucraina verso la Nato ma nessuna promessa di adesione nel negoziato di pace

L'Ucraina si avvicina alla NATO, ma non senza riserve. Mark Rutte chiarisce che, sebbene il percorso verso l'Alleanza sia tracciato, l'adesione non è garantita nei negoziati di pace. Questo elemento riflette un trend più ampio: la cautela delle alleanze geopolitiche nel bilanciare supporto e stabilità. Un punto cruciale che solleva interrogativi sul futuro della sicurezza europea e sugli equilibri globali che stanno evolvendo. Rimanere informati è fondamentale!

"L'impegno ad un percorso irreversibile dell'Ucraina verso la Nato resta. Ma non è mai stato promesso a Kiev l'ingresso nell'Alleanza come parte di un negoziato di pace ". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa pre ministeriale. Per quanto riguarda il fatto che il capo del Pentagono Pete Hegseth non parteciperà al gruppo di contatto sull' Ucraina, Rutte ha dichiarato: "Gli Usa saranno presenti al gruppo, restano impegnati, anche se non sempre è possibile che i funzionari americani prendano parte poiché gli incontri avvengono spesso in Europa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte: Ucraina verso la Nato, ma nessuna promessa di adesione nel negoziato di pace

Ucraina, Rutte “Incontro in Turchia una finestra di opportunità” - In occasione dell'incontro tenutosi in Turchia, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato l'importanza di una "finestra di opportunità" per migliorare la situazione in Ucraina.

