Russo in palestra verso le Universiadi Intanto la Consar conferma lo staff tecnico

La Consar sta accelerando verso un futuro promettente, confermando il proprio staff tecnico e arricchendosi di talenti internazionali. Mentre i preparativi per le Universiadi infiammano l'estate, il lavoro in palestra diventa cruciale: ogni scalino verso la vittoria si costruisce ora. La sinergia tra esperti e giovani leve potrebbe essere la chiave per affrontare una stagione ricca di sfide. Rimanete sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire!

Mentre la Consar 2025-26 inizia prendere forma sempre più concretamente (dopo le conferme dei vari Goi, Russo, Canella, Bertoncello e Zlatanov, ecco la pista bulgara, rappresentata dallo schiacciatore Valchinov e l'opposto Dimitrov), c'è anche una Consar che lavorerà a pieno regime nel corso dell'estate. Ieri infatti, a Camigliatello Silano, è iniziato il collegiale azzurro del gruppo che parteciperà alle Universiadi di Berlino, ovvero il gruppo che parteciperà al torneo di qualificazione agli Europei U22 e ai Mondiali in Cina, in programma dal 19 agosto al 1° settembre. Tra i convocati c'è il regista Giacomo Selleri, reduce dalla stagione in A2 da vice con la Consar e fresco argento da titolare con la formazione Junior League.

Volley Il palleggiatore è impegnato con la Nazionale a Berlino. Di Lascio sarà anche quest'anno il vice di coach Valentini

