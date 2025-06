Russia | Shoigu ha incontrato Kim Jong Un in Nord Corea parlato di Ucraina

In un momento in cui le tensioni geopolitiche globali sono alle stelle, l'incontro tra Sergey Shoigu e Kim Jong-un segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Con la guerra in Ucraina che continua a influenzare gli equilibri di potere, la Corea del Nord si conferma come attore strategico, pronto a stringere alleanze in un contesto sempre piĂą complesso. Cosa significa questo per il futuro della stabilitĂ mondiale?

Milano, 4 giu. (LaPresse) – Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, l’ex ministro della Difesa Sergey Shoigu, ha incontrato in Corea del Nord il presidente nordcoreano Kim Jong-Un e i due hanno discusso di Ucraina e della situazione nella penisola di Corea. Lo ha riferito l’ambasciata russa a Pyongyang, citata dall’agenzia di stampa russa Tass. “Shoigu è stato ricevuto dal presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong-un” e “durante il colloquio, che si è svolto in un clima di cordiale comprensione reciproca, sono state discusse questioni relative alla cooperazione in vari settori e si è svolto uno scambio di opinioni sulla situazione relativa alla crisi ucraina e alla penisola coreana”, ha riferito l’ambasciata russa in Corea del Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia: Shoigu ha incontrato Kim Jong Un in Nord Corea, parlato di Ucraina

