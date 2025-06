Russia | Cremlino colloquio telefonico tra Putin e Papa Leone XIV

Un incontro telefonico tra Vladimir Putin e Papa Leone XIV apre nuove prospettive di dialogo tra Russia e Santa Sede. Un gesto che potrebbe segnare un passo importante verso la diplomazia e la comprensione reciproca, in un momento cruciale per le relazioni internazionali. Scopriamo insieme i dettagli di questa conversazione e le sue implicazioni sul panorama globale.

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV. Lo ha riferito il Cremlino, citato da Interfax. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia: Cremlino, colloquio telefonico tra Putin e Papa Leone XIV

