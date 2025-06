Russell Crowe e Annabelle Wallis nel cast del thriller Netflix su Unabomber

Preparati a immergerti nel cuore di un thriller avvincente: Russell Crowe, Annabelle Wallis e un cast stellare prendono vita in "Unabom", il nuovo film Netflix ispirato alla vera storia di Ted Kaczynski. Diretto da Janus Metz, promette tensione, suspense e riflessioni profonde. La sfida è lanciata: entrerai anche tu nel labirinto di inganni e segreti di uno dei casi più inquietanti della storia?

Il nuovo film ispirato alla vera storia di Ted Kaczynski vedrà Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jacob Tremblay e Shailene Woodley protagonisti. Russell Crowe e Annabelle Wallis saranno tra i protagonisti del thriller Unabom, ispirato alla storia vera del famigerato Ted Kaczynski. Il film, destinato a Netflix, sarà diretto da Janus Metz e annovera nel cast anche Jacob Tremblay e Shailene Woodley. Basato su eventi reali, Unabom nasce da un'idea di Sam Chalsen e Nelson Greaves. Lo sviluppo è stato seguito fin dalle fasi iniziali dalla 2.0 Entertainment, già dietro successi come Bad Boys 4 e L'esorcista del papa.

